Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с псевдокурьерами маркетплейсов

Мошенники массово звонят россиянам под видом курьеров из популярных маркетплейсов и просят предоставить им одноразовые банковские коды. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

По словам представителей ЦБ, мошенники звонят своим потенциальным жертвам и сообщают о доставке уже оплаченного товара. Если человек говорит, что ничего не покупал, аферисты убеждают его, что заказ был оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых. Для убедительности преступники называют фамилию, имя, отчество и адрес получателя.

Затем аферисты просят подтвердить получение заказа, продиктовав код из СМС-сообщения, который на самом деле нужен для входа в банковское приложение. Далее преступники крадут деньги со счетов жертвы.

В ЦБ подчеркнули, что настоящие сотрудники маркетплейсов и служб доставки никогда не запрашивают коды из СМС, паспортные данные или реквизиты банковских карт. Единственным верным решением при поступлении такого звонка является немедленное прекращение разговора, посоветовали специалисты.

