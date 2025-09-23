На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с псевдокурьерами маркетплейсов

ЦБ: мошенники начали маскироваться под курьеров маркетплейсов и просить СМС-коды
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники массово звонят россиянам под видом курьеров из популярных маркетплейсов и просят предоставить им одноразовые банковские коды. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

По словам представителей ЦБ, мошенники звонят своим потенциальным жертвам и сообщают о доставке уже оплаченного товара. Если человек говорит, что ничего не покупал, аферисты убеждают его, что заказ был оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых. Для убедительности преступники называют фамилию, имя, отчество и адрес получателя.

Затем аферисты просят подтвердить получение заказа, продиктовав код из СМС-сообщения, который на самом деле нужен для входа в банковское приложение. Далее преступники крадут деньги со счетов жертвы.

В ЦБ подчеркнули, что настоящие сотрудники маркетплейсов и служб доставки никогда не запрашивают коды из СМС, паспортные данные или реквизиты банковских карт. Единственным верным решением при поступлении такого звонка является немедленное прекращение разговора, посоветовали специалисты.

Ранее Эвелина Бледанс вспомнила, как стала жертвой мошенников.

