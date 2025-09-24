На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Самолет со всемирно известным архитектором взорвался в Бразилии

Китайский архитектор Концзянь Ю разбился в авиакатастрофе в Бразилии
true
true
true
close
Policia Civil de MS

В Бразилии у города Акидауана рухнул самолет, на борту которого находились всемирно известный китайский архитектор Концзянь Ю и режиссеры Луиш Ферраш и Рубенс Криспим-младший. Об этом сообщает Metrópoles.

Газета пишет, что воздушное судно Cessna с четырьмя людьми на борту потерпело крушение накануне вечером. От удара о землю самолет взорвался. Крушение произошло в труднодоступном районе, что может осложнить работу экстренных служб.

Как уточняется, 62-летний Концзянь известен в мире благодаря своей концепции «городов-губок». В ней речь идет о борьбе с наводнениями и прочими экстремальными погодными явлениями за счет создания в городах систем, управляющих водными ресурсами. Так, влагу во время ливней позволяют поглощать зеленые насаждения, заболоченные зоны и водопроницаемое дорожное покрытие. Они также могут накапливать воду перед засухами.

Вместе с бразильским режиссером Феррашем архитектор работал над фильмом о «городах-губках». Криспим-младший, как и его коллега, занимался документальным кино. Пассажиры и пилот самолета не выжили.

На прошлой неделе лауреат премии «Грэмми», автор хитов кантри-музыки Бретт Джеймс, разбился в авиакатастрофе в Северной Каролине. 57-летний музыкант был одним из трех пассажиров на борту одномоторного самолета Cirrus SR22T.

Ранее сосед выстрелил в актера из «Зачарованных».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами