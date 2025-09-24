Самолет со всемирно известным архитектором взорвался в Бразилии

В Бразилии у города Акидауана рухнул самолет, на борту которого находились всемирно известный китайский архитектор Концзянь Ю и режиссеры Луиш Ферраш и Рубенс Криспим-младший. Об этом сообщает Metrópoles.

Газета пишет, что воздушное судно Cessna с четырьмя людьми на борту потерпело крушение накануне вечером. От удара о землю самолет взорвался. Крушение произошло в труднодоступном районе, что может осложнить работу экстренных служб.

Как уточняется, 62-летний Концзянь известен в мире благодаря своей концепции «городов-губок». В ней речь идет о борьбе с наводнениями и прочими экстремальными погодными явлениями за счет создания в городах систем, управляющих водными ресурсами. Так, влагу во время ливней позволяют поглощать зеленые насаждения, заболоченные зоны и водопроницаемое дорожное покрытие. Они также могут накапливать воду перед засухами.

Вместе с бразильским режиссером Феррашем архитектор работал над фильмом о «городах-губках». Криспим-младший, как и его коллега, занимался документальным кино. Пассажиры и пилот самолета не выжили.

На прошлой неделе лауреат премии «Грэмми», автор хитов кантри-музыки Бретт Джеймс, разбился в авиакатастрофе в Северной Каролине. 57-летний музыкант был одним из трех пассажиров на борту одномоторного самолета Cirrus SR22T.

