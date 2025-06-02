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Актер Джонатан Джосс погиб в результате стрельбы

TMZ: актер Джонатан Джосс погиб в результате стрельбы
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Deedle-Dee Productions

Американский актер Джонатан Джосс, известный по роли в мультсериале «Царь горы» и участию в таких проектах, как «Зачарованные» и «Король Талсы», погиб 1 июня в результате убийства. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным портала, сосед актера застрелил его во время конфликта и скрылся с места происшествия на автомобиле. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого, и в настоящее время проводится расследование.

Родившийся 22 декабря 1965 года в Сан-Антонио, Джосс оставил заметный след не только в телевидении, но и в мире видеоигр, озвучив персонажей в таких популярных играх, как Days Gone (2019) и Red Dead Redemption (2010). Его участие в долгоиграющем мультсериале «Царь горы» (1997- настоящее время) принесло ему широкую известность среди поклонников анимации.

Расследование обстоятельств преступления продолжается.

В конце мая актер Эд Гейл, который исполнял роль куклы Чаки в культовом слэшере «Детские игры», умер на 62-м году жизни.

Ранее в зоне СВО погиб украинский игрок в КВН.

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