Актер Джонатан Джосс погиб в результате стрельбы

Американский актер Джонатан Джосс, известный по роли в мультсериале «Царь горы» и участию в таких проектах, как «Зачарованные» и «Король Талсы», погиб 1 июня в результате убийства. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным портала, сосед актера застрелил его во время конфликта и скрылся с места происшествия на автомобиле. Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого, и в настоящее время проводится расследование.

Родившийся 22 декабря 1965 года в Сан-Антонио, Джосс оставил заметный след не только в телевидении, но и в мире видеоигр, озвучив персонажей в таких популярных играх, как Days Gone (2019) и Red Dead Redemption (2010). Его участие в долгоиграющем мультсериале «Царь горы» (1997- настоящее время) принесло ему широкую известность среди поклонников анимации.

Расследование обстоятельств преступления продолжается.

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