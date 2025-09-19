На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США лауреат премии «Грэмми» погиб в авиакатастрофе

Кантри-музыкант Бретт Джеймс погиб в авиакатастрофе в Северной Каролине
Brian Dowling/Invision/AP

Лауреат премии «Грэмми», автор нескольких крупных хитов кантри-музыки Бретт Джеймс, погиб в авиакатастрофе в Северной Каролине. Об этом сообщает New York Post.

По данным журналистов, 57-летний музыкант был одним из трех пассажиров на борту одномоторного самолета Cirrus SR22T, который вылетел из аэропорта имени Джона К. Тьюна в Нэшвилле. Воздушное судно потерпело крушение в открытом поле недалеко от начальной школы Айотла-Вэлли во Франклине, штат Северная Каролина.

Все трое находившихся на борту самолета погибли. Личности двух других жертв не установлены.

Бретт Джеймс родился 5 июня 1968 года в городе Колумбия (штат Миссури) в семье врача Сэма Корнелиуса и его супруги Кэролин. В 1986 году он окончил школу Christian Heritage Academy в Дел-Сити, штат Оклахома, после чего поступил в Университет Бэйлора, где вступил в братство Sigma Chi и в 1991 году получил степень бакалавра наук.

В начале 1990-х годов он некоторое время обучался в медицинской школе, однако оставил учебу ради музыкальной карьеры. В 1995 году Джеймс подписал контракт с лейблом Career Records, дочерней компанией Arista Nashville, и выпустил дебютный одноименный альбом.

Джеймс автор нескольких песен, достигших первых позиций в кантри-чартах США в исполнении таких певцов как Кэрри Андервуд, Jessica Andrews, Мартина Макбрайд, Кенни Чесни, Родни Аткинс и Джейсон Олдин. Лауреат нескольких премий, включая «Грэмми».

Ранее известный американский актер Брэд Эверетт Янг погиб в результате ДТП.

