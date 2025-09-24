Московская пенсионерка продала квартиру и обогатила мошенников на 32 млн рублей

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 32 млн рублей
Shutterstock

В Москве 79-летняя женщина поверила аферистам и лишилась квартиры и сбережений. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Все началось в начале года с телефонного звонка в квартиру пенсионерки. Мужчина, представившийся «сотрудником Росфинмониторинга», попросил сообщить код из СМС. Спустя несколько дней мошенники, выдавая себя за правоохранителей, убедили женщину, что ее сбережения якобы находятся под угрозой. Действуя по их указаниям, пострадавшая сняла средства со счетов и в течение нескольких месяцев передавала их курьерам, называвшим кодовое слово.

Затем злоумышленники убедили москвичку продать квартиру. Получив деньги от сделки, женщина передала значительную часть средств преступникам. Общий ущерб превысил 32 млн рублей.

Установление всех обстоятельств мошенничества находится на контроле в Коптевской межрайонной прокуратуре. Проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее российская пенсионерка отдала мошенникам миллион рублей в старом пылесосе.

