В Казахстане мужчина снял одежду и подсматривал за женщиной в окно ее дома

Житель Казахстана стал фигурантом уголовного дела после подглядывания в окна. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в Атырауской области. На кадрах с места видно, как мужчина заходит во двор частного дома, где живет пострадавшая, после чего смотрит в окно, снимает белье и наблюдает за женщиной. По данным издания, гость преследовал хозяйку.

Когда о произошедшем стало известно, в отношении мужчины составили протокол по статье о хулиганстве. Суд назначил ему 60 часов общественных работ.

Однако в тот момент, по словам родственника пострадавшей, не учли то, что мужчина наблюдал за женщиной, снимал белье и прикасался к половому органу. Родственник добавил, что после публикации ролика в соцсетях к нему обратились другие женщины, за которыми подозреваемый наблюдал.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о сталкинге. На данный момент идет досудебное расследование.

Статья о сталкинге в Казахстане вступила в силу 16 сентября. По данным издания, мужчина стал фигурантом первого дела по этой статье.

