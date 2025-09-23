В Энгельсе девятилетний ребенок употребил наркотики, устроил истерику и попал на видео

В Энгельсе сняли женщину и ребенка, которые вели себя неадекватно в салоне автомобиля. Об этом сообщает Baza.

На опубликованных кадрах заметно, как девятилетний мальчик ведет себя странно: он бьется в истерике и плачет. В какой-то момент он пытается выбраться из салона, но водитель требует закрыть дверь.

После этого пассажир прижимается к матери, которая вяло реагирует на его действия. По данным Telegram-канала, женщина находилась под действием наркотиков.

Школьник якобы также употреблял психоактивные вещества, при этом их ему давала родительница. Ребенок не раз принимал «соли», из-за чего у него уже было четыре передозировки.

Известно, что о ситуации узнали в правоохранительных органах. На данный момент мать находится под заключением. Мальчика передали под опеку бабушки и дедушки. Ребенок, по данным канала, продолжал употреблять наркотики и сейчас лечится в клинике.

Ранее в Новосибирске мальчика в восемь лет поставили на учет из-за зависимости от алкоголя.