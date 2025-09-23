На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Энгельсе девятилетний ребенок употребил наркотики, устроил истерику и попал на видео

Baza: в Энгельсе ребенок устроил истерику в авто из-за действия наркотиков
true
true
true

В Энгельсе сняли женщину и ребенка, которые вели себя неадекватно в салоне автомобиля. Об этом сообщает Baza.

На опубликованных кадрах заметно, как девятилетний мальчик ведет себя странно: он бьется в истерике и плачет. В какой-то момент он пытается выбраться из салона, но водитель требует закрыть дверь.

После этого пассажир прижимается к матери, которая вяло реагирует на его действия. По данным Telegram-канала, женщина находилась под действием наркотиков.

Школьник якобы также употреблял психоактивные вещества, при этом их ему давала родительница. Ребенок не раз принимал «соли», из-за чего у него уже было четыре передозировки.

Известно, что о ситуации узнали в правоохранительных органах. На данный момент мать находится под заключением. Мальчика передали под опеку бабушки и дедушки. Ребенок, по данным канала, продолжал употреблять наркотики и сейчас лечится в клинике.

Ранее в Новосибирске мальчика в восемь лет поставили на учет из-за зависимости от алкоголя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами