Владельцу газеты «Век» смягчили наказание за вымогательство

Мосгорсуд смягчил приговор владельцу газеты «Век» Александру Гусову, осужденному за вымогательство около 28 млн руб. у гендиректора ПАО «Россети» Андрея Рюмина и создателя компании Yota Альберта Авдоляна. Апелляция заменила Рюмину пять лет строгого режима на три года общего, сообщает «Коммерсантъ».

«Суровое наказание для Гусова губительно для его семьи, где в его помощи и поддержке сейчас остро нуждается его больной тяжелой болезнью ребенок. Прежде всего нужно думать о жизни маленького человека, который не виноват в ошибках взрослых», – отметила в ходе заседания адвокат потерпевшего Авдоляна.

Таким образом, приговор обжаловала не только сторона защиты, но и сторона обвинения. Адвокат Гусова ходатайствовал о замене своему подзащитному срока с реального на условный. В случае, если суд на это не пойдет, то просил изменить категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое. В таком случае срок прибывания в СИЗО его подопечного зачтется из расчета день за два. Что в итоге и было сделано судом.

Также издание сообщает, что на заседании Авдолян принял извинения от Гусова, и даже отказался от его предложения возместить моральный ущерб. Потерпевший проникся жизненной ситуацией осужденного, у которого младший, трехлетний сын, оказался болен раком.

Ранее Гусов отверг причастность к вымогательству у создателя Yota.