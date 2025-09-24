На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье татуировщика оштрафовали за фотографию «воровской звезды»

В Королеве тату-мастера оштрафовали за воровскую символику в рекламе его услуг
Shutterstock

В подмосковном Королеве тату-мастера оштрафовали за использование изображения «воровской звезды» в рекламе своих услуг по сведению наколок. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сотрудники полиции нашли группу косметического салона в [социальной сети] VK, в которой обнаружили посты с рекламой соответствующих услуг», — говорится в сообщении.

По данным канала, на одной из фотографий на странице 39-летнего мастера продемонстрирован процесс сведения татуировки со звездой «Арестантского уголовного единства» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) (АУЕ). В настоящий момент все страницы салона в соцсетях удалены.

Сообщается, что сотрудниками правоохранительных органов был составлен протокол. В публикации говорится, что мужчина признал вину и раскаялся. Вскоре после этого городской суд Королева признал его виновным в публичной демонстрации экстремистской символики — ему назначили административный штраф в размере ₽1000.

18 июля в Курской области 24-летнего жителя Медвенского района оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за демонстрацию символики общественного движения АУЕ. Соответствующее изображение мужчина разместил на одной из своих страниц, открытой для неограниченного круга лиц.

Ранее в Госдуме связали «блатные» номера с криминальными группировками.

