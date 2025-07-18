В Курской области мужчину оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики

В Курской области местный житель получил штраф за демонстрацию символики АУЕ

В Курской области 24-летнего жителя Медвенского района оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за демонстрацию символики общественного движения «Арестантское уголовное единство» (организация запрещена в России) (АУЕ). Об этом сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«‎На одной из своих страниц, открытой для неограниченного круга лиц, разместил фотоизображение, на котором демонстрируется символика запрещенного международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), которое решением ВС РФ признано экстремистским с запретом его деятельности на территории России»‎, — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мужчина признал вину и раскаялся. Суд признал жителя Медвенского района виновным совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Уточняется, что постановление еще не вступило в силу.

В феврале текущего года сообщалось, что заключенный, отбывающий наказание в Иркутской области, получил четыре года колонии строгого режима за пропаганду АУЕ.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчину оштрафовали за негативные высказывания о российской армии.