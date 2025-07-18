В Курской области мужчину оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики

В Курской области 24-летнего жителя Медвенского района оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за демонстрацию символики общественного движения «Арестантское уголовное единство» (организация запрещена в России) (АУЕ). Об этом сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы региона.
«На одной из своих страниц, открытой для неограниченного круга лиц, разместил фотоизображение, на котором демонстрируется символика запрещенного международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), которое решением ВС РФ признано экстремистским с запретом его деятельности на территории России», — сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что мужчина признал вину и раскаялся. Суд признал жителя Медвенского района виновным совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Уточняется, что постановление еще не вступило в силу.
В феврале текущего года сообщалось, что заключенный, отбывающий наказание в Иркутской области, получил четыре года колонии строгого режима за пропаганду АУЕ.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчину оштрафовали за негативные высказывания о российской армии.