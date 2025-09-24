На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Страдающий галлюцинациями внук обезглавил свою бабушку

Внук обезглавил 80-летнюю бабушку после выхода из реабилитационного центра в ЮАР
Depositphotos

В ЮАР внук отсек голову своей 80-летней бабушки после выхода из реабилитационного центра. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел в июне прошлого года в Дурбане. 32-летний Табо Нзиманде нанес своей пожилой родственнице множество ножевых ранений, обезглавил ее, а затем пнул голову, словно футбольный мяч.

Тело женщины нашли на месте преступления, и Табо был арестован на следующий день. Во время задержания он был одет в окровавленную одежду. Мужчина успел поговорить с родственниками и попытался объяснить свои действия.

«Мы спросили его, почему он это сделал. Он крикнул: «Я должен был это сделать!» Моя мать хотела все время заботиться о нем, потому что не работала. Она также считала, что мне было бы нелегко заботиться о племяннике, потому что я не была рядом круглосуточно», — рассказала дочь потерпевшей.

По ее словам, бабушка всегда была поддержкой для внука, покупала ему одежду и оплачивала обучение. Конфликт между ними возник из-за результата теста на наркотики. Известно, что Табо, страдающий от психоза и слышащий голоса, проходил лечение в реабилитационном центре.

Адвокат, ранее представлявший подсудимого, отказался работать с ним из-за противоречивых показаний, тем не менее судебный процесс продолжается.

Ранее россиянин забил 94-летнюю бабушку кулаками и металлическим ковшом.

