Россиянин забил 94-летнюю бабушку кулаками и металлическим ковшом

В Самаре внук получил 18 лет колонии за расправу над 94-летней бабушкой

Жителя Самарской области осудили за жестокую расправу над собственной бабушкой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Преступление произошло 2 апреля 2024 года в села Рождествено Волжского района. Было установлено, что в тот день между жертвой и нападавшим возникла ссора.

В ходе конфликта Дмитрий Цаплин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей 94-летней бабушке 36 ударов кулаками и металлическим ковшом в голову и по другим частям тела. В результате нападения женщина получила несовместимые с жизнью травмы, спасти ее не удалось.

Ее внука судили по ст. 105 УК РФ. Самарский областной суд назначил Цаплину наказание в виде 18 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

