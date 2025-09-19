На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин забил 94-летнюю бабушку кулаками и металлическим ковшом

В Самаре внук получил 18 лет колонии за расправу над 94-летней бабушкой
true
true
true
close
РИА Новости

Жителя Самарской области осудили за жестокую расправу над собственной бабушкой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Преступление произошло 2 апреля 2024 года в села Рождествено Волжского района. Было установлено, что в тот день между жертвой и нападавшим возникла ссора.

В ходе конфликта Дмитрий Цаплин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей 94-летней бабушке 36 ударов кулаками и металлическим ковшом в голову и по другим частям тела. В результате нападения женщина получила несовместимые с жизнью травмы, спасти ее не удалось.

Ее внука судили по ст. 105 УК РФ. Самарский областной суд назначил Цаплину наказание в виде 18 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Москве душевнобольной внук напал с ножом на 89-летнюю спящую бабушку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами