Вологодская епархия не увидела проблем из-за отсутствия крестов на городских стелах

Вологодская епархия выступила за изображение православных крестов на въездных городских стелах, выполненных в виде куполов. Об этом глава пресс-службы епархии Владислав Калашников рассказал изданию «Подъем».

«Официальная позиция Церкви такова, что кресты и купола — это единое целое. Поэтому, наверное, смысл в том, чтобы размещать кресты на подобных стелах, есть», — заявил собеседник издания.

«Подъем» уточняет, что в мэрии указали, что крестов на стеле не будет, потому что это может оскорбить чувства верующих. В сети в свою очередь отмечают, что оскорбить может как раз отсутствие религиозных символов «там, где они должны быть». По словам Калашникова, «глубоких проблем» из-за отсутствия крестов на стелах нет, потому что «это все решаемо и преодолимо».

В мае в Государственную думу внесли законопроект, запрещающий использование изображений известных зданий и других объектов с религиозными символами без этих символов. В пояснительной записке прописано, что, несмотря на «закрепление в основополагающих документах веры в Бога», в России неоднократно были случаи ретуширования религиозных символов, вызывающие возмущение россиян, на что обращал внимание Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Ранее сайт Кремля изменил дизайн герба на своем сайте.