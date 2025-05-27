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В Госдуму внесли законопроект против «крестопадов»

В Госдуму внесли законопроект против ретуширования религиозных символов
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Государственную думу внесли законопроект, защищающий изображения религиозных символов от ретуширования. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке прописано, что, несмотря на «закрепление в основополагающих документах веры в Бога», в России неоднократно были случаи ретуширования религиозных символов, в том числе православных крестов, на снимках, плакатах, упаковках товаров, интернет-страницах и в печатных изданиях, вызывая возмущение россиян. Подчеркивается, что на это неоднократно обращал внимание патриарх Кирилл.

Документ вносит корректировки в статью 3 закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», запрещая использование изображений известных зданий и других объектов с религиозными символами без этих символов. Проект затрагивает средства массовой информации, рекламу, торговлю, различные сферы услуг, вывески, а также государственные и муниципальные символы, эмблемы и гербы.

Ранее эксперт высказался о ситуации с удалением крестов с российских символов.

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