В Госдуме объяснили, почему россияне стали чаще материться

В Госдуме заявили, что матерящиеся россияне обливают себя нечистотами
true
true
true
close
worradirek/Shutterstock/FOTODOM

Согласно опросу ВЦИОМ, треть россиян ругаются матом ежедневно – в 2008 году мат использовал каждый пятый. Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что люди уже не стесняются признаваться в том, что они сквернословят.

«Ограничения на мат стали немножко слабее. Люди стали более толерантно относиться не к мату, а к использованию, и поэтому не стесняются в этом признаваться. Хотя я считаю, что тенденции нужно поменять, наоборот, сказать, что люди, которые матерятся публично, занимаются сквернословием. Они себя обливают грязью, помоями, нечистотами. И человек, который матерится, это человек, который оскорбляет русский язык, потому что русская речь без мата более интересна и красива, нежели чем с матом», — сказал он.

Милонов призвал россиян перестать материться.

«Мат — это примитивный язык. И да, он эмоциональный. Иногда легче на нем разговаривать, но все-таки держать себя лучше в чистоте: руки можно не мыть, ноги можно не мыть, будешь вонять. Так и от мата начинаешь вонять. Я лично матом не ругаюсь и другим не советую», — сказал он.

ВЦИОМ показал результаты опроса россиян об использовании мата в повседневной жизни и сравнил с показателями 2008 года. Число тех, кто не использует бранную лексику, сократилось до 23%, раньше этот показатель был на уровне 36%. Сейчас 34% россиян матерятся ежедневно, что на 14% больше, чем 17 лет назад.

Ранее Милонов выразил надежду, что инопланетяне существуют.

