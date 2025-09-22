На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Они прилетят»: в Госдуме выразили надежду, что инопланетяне существуют

Депутат Милонов о вере в экстрасенсов: это кринж
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Согласно опросу ВЦИОМ, четверо из пяти россиян верят в существование внеземных цивилизаций. Веру в инопланетян можно принять, в отличие от веры в экстрасенсов, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Уверенность в том, что есть инопланетяне, инопланетная жизнь — это морально не табуированная, не девиантная тема, и, в принципе, многие люди считают ее приемлемой. В отличие, кстати, от уверенности в существовании экстрасенсорных и парапсихологических способностей, которые являются, безусловно, кринжем», — сказал он.

Милонов назвал «прикольным» тот факт, что россияне ждут, когда прилетят инопланетяне. Депутат предположил, что люди – не единственная раса во вселенной.

«Думать, что где-то живут какие-то зеленые человечки, которые к нам рано или поздно приедут, прилетят — это прикольно, и это ощущение, эта уверенность сформирована огромным количеством наших замечательных фантастов. Что ж, может быть, действительно где-то они живут, и когда-нибудь они к нам прилетят. Может быть, мы не одни в этом мире. Я лично участвовал в свое время, например, в проекте «SETI» — поиск внеземных цивилизаций с помощью распределенных вычислений персональных компьютеров. И верил, что когда-нибудь я найду какой-нибудь сигнал из иных миров. Но, к сожалению, мы ничего не нашли, но ничего, мы ждем», — сказал он.

До этого ВЦИОМ показал результаты опроса об интересе россиян в теме внеземной жизни. Согласно этим данным, 79% опрошенных верят в существование разумных существ во Вселенной помимо людей. Почти половина опрошенных считают, что представители других планет «тайно посещают Землю» и «скрываются от людей». Каждый десятый считает, что инопланетяне могут попытаться завоевать планету.

Ранее представитель РПЦ Кипшидзе напомнил, что существование инопланетян не доказано наукой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами