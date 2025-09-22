«Они прилетят»: в Госдуме выразили надежду, что инопланетяне существуют

Согласно опросу ВЦИОМ, четверо из пяти россиян верят в существование внеземных цивилизаций. Веру в инопланетян можно принять, в отличие от веры в экстрасенсов, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Уверенность в том, что есть инопланетяне, инопланетная жизнь — это морально не табуированная, не девиантная тема, и, в принципе, многие люди считают ее приемлемой. В отличие, кстати, от уверенности в существовании экстрасенсорных и парапсихологических способностей, которые являются, безусловно, кринжем», — сказал он.

Милонов назвал «прикольным» тот факт, что россияне ждут, когда прилетят инопланетяне. Депутат предположил, что люди – не единственная раса во вселенной.

«Думать, что где-то живут какие-то зеленые человечки, которые к нам рано или поздно приедут, прилетят — это прикольно, и это ощущение, эта уверенность сформирована огромным количеством наших замечательных фантастов. Что ж, может быть, действительно где-то они живут, и когда-нибудь они к нам прилетят. Может быть, мы не одни в этом мире. Я лично участвовал в свое время, например, в проекте «SETI» — поиск внеземных цивилизаций с помощью распределенных вычислений персональных компьютеров. И верил, что когда-нибудь я найду какой-нибудь сигнал из иных миров. Но, к сожалению, мы ничего не нашли, но ничего, мы ждем», — сказал он.

До этого ВЦИОМ показал результаты опроса об интересе россиян в теме внеземной жизни. Согласно этим данным, 79% опрошенных верят в существование разумных существ во Вселенной помимо людей. Почти половина опрошенных считают, что представители других планет «тайно посещают Землю» и «скрываются от людей». Каждый десятый считает, что инопланетяне могут попытаться завоевать планету.

Ранее представитель РПЦ Кипшидзе напомнил, что существование инопланетян не доказано наукой.