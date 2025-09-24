HR-эксперт рассказал, как улучшить резюме

Соискателям важно правильно составить резюме, чтобы повысить шансы на отклик работодателя. Об этом Pravda.Ru рассказал HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян.

Прежде всего он посоветовал дополнить его качественной фотографией, а также разделить опыт работы на обязанности и результаты. Кроме того, важно четко прописать свои навыки и показать личные качества и профессиональные сильные стороны в разделе «О себе».

«Этот блок позволяет работодателю оценить кандидата как личность. В идеале нужно написать два абзаца — кратко и емко, о разносторонности и целях. Начинать можно с фразы «Ищу для себя», чтобы сразу обозначить свои ожидания и интересы», — пояснил Мурадян.

Исследование до этого показало, что россияне стали намного чаще указывать при поиске работы, что обладают навыками работы с искусственным интеллектом – за первые шесть месяцев текущего года число таких резюме выросло в 2,3 раза или на 129. Чаще всего о навыках работы с ИИ в своих резюме сообщают молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет. Среди них на первом месте – дизайнеры (+172%), которые рассчитывают на среднюю зарплату в 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что зумеры начали активно искать работу.