Зумеры начали активно искать работу

В августе 2025 года российские зумеры 1997–2012 годов рождения создали более 303 тыс. новых резюме (+11% за год). За первые недели сентября разместили 148 тыс. резюме — это почти половина от августовского объема, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

В августе наибольшее число резюме было размещено зумерами в сфере продаж и обслуживания клиентов — 50,7 тыс., что на 11% больше, чем годом ранее. На втором месте оказались информационные технологии: 45,4 тыс. резюме (+25% к августу 2024 года). Далее следует рабочий персонал — 37,6 тыс. (+9%). Четвертое место занимает сфера домашнего и обслуживающего персонала — 35,6 тыс. резюме (+4%), а замыкает пятерку транспорт и логистика — 30,4 тыс. резюме (+8%).

В первые недели сентября наибольшая активность зумеров сохраняется в тех же сферах, что и в августе. В каждой из них размещено уже почти больше половины резюме от уровня всего сентября прошлого года. Особенно выделяется сфера ИТ: здесь зумеры уже достигли 57% от прошлогоднего сентябрьского результата.

Начало осени закрепило августовский тренд: соискатели младше 30 лет чаще всего выбирают стартовые профессии с быстрым трудоустройством, но одновременно укрепляют интерес к ИТ и маркетингу как к перспективным и более высокооплачиваемым направлениям.

Так, в первые недели сентября в топ-10 профессий по доле созданных или обновленных зумерами резюме вошли: менеджеры по продажам и работе с клиентами (8%), администраторы и разработчики (по 4%). По 3% приходится на упаковщиков и комплектовщиков, операторов call-центров, официантов и барменов, а также на дизайнеров и художников. Замыкают десятку учителя и преподаватели, разнорабочие и маркетологи (по 2%).

Наибольшая доля резюме зумеров в начале осени традиционно пришлась на Москву — 35% от общего числа. На втором месте находится Санкт-Петербург с 15%, далее следуют Московская область (7%) и Краснодарский край (6%). По 5% резюме приходится на Свердловскую область и республику Татарстан.

Средняя ожидаемая зарплата молодых специалистов в России составляет 69,7 тыс. рублей, однако в ряде регионов этот показатель заметно выше. Самые высокие зарплатные ожидания сосредоточены в столичном регионе, а также в северных и дальневосточных субъектах. Лидирует Москва с медианой 95,6 тыс. рублей. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ и Московская область (по 80,3 тыс.), а также Магаданская область и Чукотский автономный округ (по 80 тыс.). В десятку вошли также Санкт-Петербург (79,2 тыс.), Сахалинская область (79,1 тыс.), Камчатский край (74,2 тыс.), Приморский край (70,2 тыс.) и республика Татарстан (70,1 тыс.).

