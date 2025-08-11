В России резко выросло количество резюме с навыками работы с ИИ

Россияне стали намного чаще указывать при поиске работы, что обладают навыками работы с искусственным интеллектом – за первые шесть месяцев текущего года число таких резюме выросло в 2,3 раза или на 129, передает RT со ссылкой на результаты исследования.

Чаще всего о навыках работы с ИИ в своих резюме сообщают молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет. Среди них на первом месте – дизайнеры (+172%), которые рассчитывают на среднюю зарплату в 50 тыс. рублей. Далее следуют SMM-специалисты (прирост на 114%), оценивающие свою работу на 40 тыс. рублей за проект. В целом большая часть подобных резюме предполагает именно проектную работу и гибкий график, подчеркивают аналитики «Авито Работы».

Что касается других возрастных категорий, то среди специалистов от 25 до 34 лет рост числа резюме, в которых отмечаются навыки работы с ИИ, составил 2,3 раза за год. Среди тех, кому от 25 до 44 лет – 2,2 раза. Кроме того, соответствующие навыки указывают и специалисты постарше – в резюме кандидатов в возрасте от 45 до 64 лет рост таких резюме почти удвоился (+96%).

Исследователи до этого выяснили, что в России 64% компаний готовы доплачивать недавним выпускникам за ИИ-навыки по 10–20%, а 59% респондентов считают, что пробелы в подготовке можно закрыть с помощью обучения и курсов по ИИ в университетах. По мнению респондентов, умение качественно использовать ИИ помогает автоматизировать рутинные операции (44%), решать одновременно несколько задач (42%), а также быстро осваивать новые навыки (41%).

