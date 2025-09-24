На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Cотрудника завода в Северной Корее публично осудили за письмо с признанием в любви

Metro: в КНДР рабочего осудили за письмо с признанием в любви
Сергей Бобылев/РИА Новости

Cотрудника завода в Северной Корее публично осудили за любовное письмо, пишет Metro.

Любовное письмо стало поводом для скандала на заводе в городе Хамхыне. В ходе плановой проверки активисты молодежной партийной организации обнаружили записку, в которой содержались романтические фразы: «Я люблю тебя» и «Единственное, о чём я думаю, это ты». Чиновники расценили это как свидетельство «развратного образа жизни, пропитанного капиталистическими взглядами на любовь».

Автора письма публично осудили за «гнилой дух» и вынудили провести унизительный сеанс самокритики перед товарищами.

«Другие члены лиги наблюдали за сеансом борьбы с отвращением, словно жевали гнилые огурцы», — отметил источник.

По словам анонимного собеседника, молодой человек просто выразил чувства, которые не мог высказать вслух, но власти раздули из этого серьезную проблему, что вызвало непонимание среди части рабочих.

Ранее сообщалось, что четверым молодым людям из КНДР грозит трудовой лагерь за «южнокорейскую речь».

