Cотрудника завода в Северной Корее публично осудили за письмо с признанием в любви

Metro: в КНДР рабочего осудили за письмо с признанием в любви

Cотрудника завода в Северной Корее публично осудили за любовное письмо, пишет Metro.

Любовное письмо стало поводом для скандала на заводе в городе Хамхыне. В ходе плановой проверки активисты молодежной партийной организации обнаружили записку, в которой содержались романтические фразы: «Я люблю тебя» и «Единственное, о чём я думаю, это ты». Чиновники расценили это как свидетельство «развратного образа жизни, пропитанного капиталистическими взглядами на любовь».

Автора письма публично осудили за «гнилой дух» и вынудили провести унизительный сеанс самокритики перед товарищами.

«Другие члены лиги наблюдали за сеансом борьбы с отвращением, словно жевали гнилые огурцы», — отметил источник.

По словам анонимного собеседника, молодой человек просто выразил чувства, которые не мог высказать вслух, но власти раздули из этого серьезную проблему, что вызвало непонимание среди части рабочих.

