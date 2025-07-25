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Четверым молодым людям из КНДР грозит трудовой лагерь за «южнокорейскую речь»

В КНДР 4 молодых человека могут получит год трудового лагеря за южнокорейскую речь
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Korean Central News Agency/AP

Четверым жителям Северной Кореи в возрасте около 20 лет грозит до года заключения в исправительно-трудовых лагерях за подражание южнокорейской речи, пишет Daily Mail. Cообщается, что молодых людей задержали в городе Чхонджин — третьем по величине в стране — после доноса местных жителей, услышавших, как они повторяют реплики из южнокорейских фильмов.

Источники сообщают, что сейчас задержанных допрашивает министерство государственной безопасности. В случае обвинительного приговора им предстоит отбывать наказание в суровых лагерях, известных своими «нечеловеческими условиями».

Как пишут СМИ, в последние годы в КНДР усилилась борьба с так называемым «южнокорейским культурным влиянием». Лидер страны Ким Чен Ын ранее называл K-pop «злокачественной опухолью», а в 2020 году в стране вступил в силу закон, предусматривающий высшую меру наказания за распространение южнокорейского видеоконтента. Простым зрителям грозит до 15 лет лагерей.

Уже в 2021 году власти Северной Кореи приняли дополнительную норму — статью 41 Закона о гарантиях образования молодежи, которая запрещает молодым северокорейцам использовать «чужеродные речевые обороты» и так называемый «несоциалистический язык». В основном это касается южнокорейского сленга, который продолжает распространяться среди молодежи, несмотря на жесткие меры.

Ранее первую леди КНДР сфотографировали на публике впервые за почти 1,5 года.

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