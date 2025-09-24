На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, чем категорически нельзя кормить птиц осенью

Орнитолог Чернецов: осенью птиц нельзя кормить хлебом и соленым салом
gergosz/Shutterstock/FOTODOM

Хлеб и соленые продукты крайне опасны для птиц. Об этом в интервью РИАМО предупредил орнитолог, директор Зоологического института РАН Никита Чернецов.

К слову, недавно знаменитая книга британского орнитолога Джона Алека Бейкера вышла на русском языке. Критик Лидия Маслова представила издание специально для газеты «Известия».

«Сейчас еще птицы на подкормку особо не пойдут. А вот когда уже осень наступит конкретная, где-нибудь в ноябре, вот тогда птиц можно подкармливать тыквенными и подсолнечными семечками, но не жареными. Салом, но тоже ни в коем случае не соленым. Можно прямо развешивать кусочки», — сказал эксперт.

Он пояснил, что птицам не просто вывести соль из организма.

До этого Чернецов рассказал, как правильно делать кормушки для мелких птиц. Домик, по его словам, должен быть оборудован маленьким входом, чтобы более крупные особи, а также кошки и белки не смогли туда попасть.

Ранее орнитолог назвал золотое правило кормления голубей.

