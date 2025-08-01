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Орнитолог назвал золотое правило кормления голубей

Орнитолог Мишин попросил не кормить голубей возле жилых домов
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Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Голубей не стоит кормить там, где живут люди – прикармливать на балконе, подоконнике или возле подъезда. Птицы могут собираться стаями возле этих мест — это не понравится соседям, заявил «Газете.Ru» орнитолог, основатель приюта для птиц Вадим Мишин.

«Тут должно быть золотое правило. Голуби будут собираться стаями, ну а птичка есть птичка, она как кушает, так и какает – она не сортирует эту функцию, и все вокруг будет загажено. Соседям не понравится, поэтому голубей надо кормить преимущественно в парках, в скверах — в местах, которые удалены хотя бы метров на сто от жилого дома», — сказал специалист.

Мишин пояснил, голуби – социальные птицы. Они преимущественно перемещаются коллективом, но среди них есть и «диссиденты».

«И только есть отдельные отщепенцы, диссиденты, которые проявляют самостоятельность, но потом все равно возвращается в свой коллектив. У голубей есть замечательная особенность, как и у людей — у них нет времени размножения, они размножаются круглый год. У них время любви постоянно. Как только одних вывели в жизнь — сразу заряжаются на других, на другую укладку. Это позволяет популяции выживать», — сказал он.

Орнитолог добавил, что голуби – вегетарианцы, поэтому их нужно кормить зерном.

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