Россиянам рассказали, как правильно делать кормушки для маленьких птиц

Орнитолог Чернецов: кормушки для синиц и воробьев должны быть с маленьким входом

Кормушки для маленьких птиц должны быть устроены так, чтобы более крупные особи, кошки и белки не могли туда попасть. Об этом в беседе с РИАМО сообщил орнитолог, директор Зоологического института РАН Никита Чернецов.

К слову, в начале сентября стало известно, что российские ученые зарегистрируют всех птенцов краснокнижных птиц — данные о них будут вносить в специальный генетический банк. Как это поможет бороться с нелегальной торговлей редкими пернатыми, позволит поддерживать их генетическое разнообразие и отслеживать миграцию — в материале газеты «Известия».

«Сделайте такую [кормушку], чтобы туда было не пролезть голубю. Это в случае, если ваша задача — покормить маленьких птичек. Потому что, конечно, голуби эти семечки тоже захотят поесть. Лучше всего подойдет форма домика, чтобы туда синица могла пролезть», — посоветовал Чернецов.

Также, по его словам, не стоит ставить кормушку на землю или пни, чтобы ее не смогли разорить другие животные.

Орнитолог, основатель приюта для птиц Вадим Мишин до этого назвал золотое правило кормления голубей. По его словам, не стоит угощать их там, где живут люди — прикармливать на балконе, подоконнике или возле подъезда. Птицы могут собираться стаями возле этих мест — это не понравится соседям.

Ранее россиянам рассказали, как помогать птенцам, которые не умеют летать.