Домохозяйка из Подмосковья не угадала ни одного числа и выиграла в лотерее

В Подмосковье домохозяйка выиграла в лотерее 56 млн, не угадав ни одного числа

Домохозяйка из Московской области Екатерина выиграла в лотерее «Все или ничего» 56 млн рублей, при этом не угадав ни одного числа из победной комбинации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Столото».

Жительница Подмосковья регулярно участвует в лотереях и летом 2024 года уже выигрывала 662 538 рублей. Женщина рассказала, что обычно играет в другую лотерею, однако за три дня до победы у нее появилось предчувствие, и она купила несколько билетов лотереи «Все или ничего». Согласно правилам, суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного.

Розыгрыш суперприза состоялся 12 сентября. По словам Екатерины, она не стала придумывать выигрышную комбинацию, а автоматически заполнила билет. Позже она получила сообщение о победе.

«Я не сразу поняла, что одержала победу, сначала подумала, что сайт завис. Позже я вновь зашла и только тогда осознала, что выиграла 56 миллионов! Я по сей день захожу и смотрю на сумму, не сон ли это?!» — рассказала домохозяйка.

В первую очередь россиянка хочет погасить ипотеку, взятую на строительство частного дома. На оставшиеся средства семья планирует построить баню и отложить на будущее детям. Возможно, супруги также съездят в путешествие в Таиланд.

