На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Домохозяйка рассказала, как спам-звонки помогли ей выиграть в лотерее $1,4 млн

В Малайзии домохозяйка выиграла $1,4 млн, сделав ставку на номер из спам-звонка
true
true
true
close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

В Малайзии домохозяйка сорвала денежный куш в лотерее, доверившись своей интуиции. Об этом сообщает The Independent.

По информации СМИ, призерша проживает в городе Ипох штата Перак. Как рассказала женщина, она сделала ставку, используя цифры из пропущенного звонка от спамеров. По ее словам, в тот день ей несколько раз поступали звонки с неизвестных номеров. Она не брала трубку, но позже, раздумывая, на какие числа сделать ставку, ввела комбинации «4526» и «3106», которые взяла из номеров спамеров.

Это решение окупилось с лихвой — женщина выиграла в лотерею $1,4 млн (более 116 млн рублей).

До этого пенсионер из Подмосковья последовал совету кассира и выиграл 33 млн рублей в лотерею.

Ранее американка дважды за месяц выиграла в лотерею и разбогатела на $2,2 миллиона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами