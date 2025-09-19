Домохозяйка рассказала, как спам-звонки помогли ей выиграть в лотерее $1,4 млн

В Малайзии домохозяйка выиграла $1,4 млн, сделав ставку на номер из спам-звонка

В Малайзии домохозяйка сорвала денежный куш в лотерее, доверившись своей интуиции. Об этом сообщает The Independent.

По информации СМИ, призерша проживает в городе Ипох штата Перак. Как рассказала женщина, она сделала ставку, используя цифры из пропущенного звонка от спамеров. По ее словам, в тот день ей несколько раз поступали звонки с неизвестных номеров. Она не брала трубку, но позже, раздумывая, на какие числа сделать ставку, ввела комбинации «4526» и «3106», которые взяла из номеров спамеров.

Это решение окупилось с лихвой — женщина выиграла в лотерею $1,4 млн (более 116 млн рублей).

