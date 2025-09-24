Профессор рассказала, как защититься от ОРВИ и гриппа

Профессор Калинина: прием витаминов защитит от ОРВИ и гриппа

Осенью важно укреплять иммунитет, чтобы не заболеть ОРВИ и гриппом. Об этом Pravda.Ru рассказала профессор, доктор медицинских наук, клинический иммунолог Наталья Калинина.

Она подчеркнула важность роли поддерживающей терапии и приема витаминов в этом вопросе. По ее словам, с сентября по апрель россиянам стоит принимать поливитамины, включающие витамины A, B, C, D и антиоксиданты.

«Особенно важно пройти хотя бы 30-дневный курс для укрепления иммунитета», — заключила Калинина.

Заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков рассказал «Газете.Ru», что рыбий жир является ценным источником омега-3 жирных кислот, которые играют важную роль в поддержании иммунной системы. Исследования показывают, что регулярное употребление рыбьего жира может способствовать улучшению функций иммунных клеток, что помогает организму более эффективно бороться с инфекциями.

Особенно рыбий жир полезен в холодное время года, когда риск простудных заболеваний возрастает. Однако врачи советуют учитывать индивидуальные особенности.

