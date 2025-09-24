На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Профессор рассказала, как защититься от ОРВИ и гриппа

Профессор Калинина: прием витаминов защитит от ОРВИ и гриппа
true
true
true
close
Depositphotos

Осенью важно укреплять иммунитет, чтобы не заболеть ОРВИ и гриппом. Об этом Pravda.Ru рассказала профессор, доктор медицинских наук, клинический иммунолог Наталья Калинина.

Она подчеркнула важность роли поддерживающей терапии и приема витаминов в этом вопросе. По ее словам, с сентября по апрель россиянам стоит принимать поливитамины, включающие витамины A, B, C, D и антиоксиданты.

«Особенно важно пройти хотя бы 30-дневный курс для укрепления иммунитета», — заключила Калинина.

Заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков рассказал «Газете.Ru», что рыбий жир является ценным источником омега-3 жирных кислот, которые играют важную роль в поддержании иммунной системы. Исследования показывают, что регулярное употребление рыбьего жира может способствовать улучшению функций иммунных клеток, что помогает организму более эффективно бороться с инфекциями.

Особенно рыбий жир полезен в холодное время года, когда риск простудных заболеваний возрастает. Однако врачи советуют учитывать индивидуальные особенности.

Ранее был раскрыт мощный естественный механизм защиты от вирусов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами