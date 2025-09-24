Россиянам дали советы, которые помогут отказаться от курения

Нарколог Маршак: для отказа от курения нужно работать с эмоциональным состоянием

Для избавления от никотиновой зависимости важно комплексно работать с физиологическим и эмоциональным состоянием человека. Об этом Pravda.Ru рассказал нарколог, специалист по реабилитации наркоманов и алкоголиков Яков Маршак.

Он отметил, что зачастую курение выступает в роли быстрого способа для получения удовлетворения, когда возникает эмоциональный дискомфорт. Чтобы работать с этим, важно найти причины этого состояния и скорректировать систему самоощущения, подчеркнул эксперт. По его словам, справиться с этим самостоятельно может быть сложно.

«Без специалиста сложно полностью разобраться в причинах зависимости и подобрать эффективные методы. Консультация с профессионалом позволяет работать с генетикой, эмоциональным состоянием и привычками пациента», — заключил Маршак.

Чтобы помочь людям справиться с никотиновой зависимостью, Канадская рабочая группа по профилактике заболеваний разработала новые клинические рекомендации. В них предложен «меню-подход»: разные методы можно комбинировать и подбирать индивидуально. В документе подчеркивается, что людям стоит предлагать как поведенческую поддержку — консультации специалистов, групповые занятия, телефонные или онлайн-программы, так и фармакотерапию, включая никотинзаместительные средства, варениклин, бупропион и природный препарат цитизин.

