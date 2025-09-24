На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде назвали сроки ужесточения штрафов за курение в подъездах

Сенатор Епифанова: штрафы за курение в подъезде ужесточат в ближайшие два года
Архив Совета Федерации

Вероятность того, что в ближайшие два года в России появится законопроект с жестким увеличением штрафов за курение и употребление алкоголя в подъездах, довольно велика — около 75%, заявила «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Документ уже внесен в Госдуму и получил поддержку большинства парламентариев, что свидетельствует о намерении серьезно ужесточить ответственность. Планируется, что штрафы возрастут с нынешних 1,5 тыс. до 15 тыс. рублей, а за повторное нарушение сумма может достичь 30 тыс. рублей или даже завершиться административным арестом. Такая мера должна повысить действенность наказаний, которые сегодня нередко остаются формальностью. Если закон будет принят и станет применяться честно и системно, он способен заметно улучшить санитарные условия в многоквартирных домах и защитить интересы большинства жильцов от вредных привычек соседей», — отметила Епифанова.

По ее словам, подобная практика успешно действует в ряде стран, например в Сингапуре, Исландии и Новой Зеландии, где высокие санкции уже доказали свою эффективность: уровень употребления табака и алкоголя снижается, а порядок в жилых районах улучшается. Российский проект во многом опирается на этот опыт, делая ставку на строгий, но рациональный подход, заключила сенатор.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» 21 сентября обратились к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением повысить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах. По мнению депутатов, базовый штраф должен быть в размере до 15 тыс. рублей, нужна ответственность за повторное совершение указанных правонарушений в течение одного года — штраф в двукратном размере от базового (до 30 тыс. рублей) или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее россиянам напомнили об опасности пассивного курения.

