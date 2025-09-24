На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, где можно бюджетно отдохнуть в октябре

В октябре россияне могут недорого отдохнуть в Пскове и Белоруссии
George Trumpeter/Shutterstock/FOTODOM

Дешевле всего в октябре можно улететь в Псков: авиабилет туда-обратно обойдется минимум в 7100 рублей; номер в отеле категории «три звезды» стоит около 3300 рублей в сутки. Чуть дороже, или 9300 рублей, придется заплатить за перелет в Ярославль, а на отель там стоит закладывать около 3800 рублей в сутки. На третьем месте среди бюджетных российских направлений оказался Иваново: билет в один из самых красивых городов на Золотом кольце стоит 10 800 рублей, отель — 2600 рублей в сутки.

Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Также в топ-10 городов для недорогого отдыха в середине осени вошли Самара (билет туда-обратно обойдется в среднем от 12 700 рублей, номер в отеле — 2200 рублей в сутки), Чебоксары (12 800 рублей за билет и 3000 рублей за гостиницу), Архангельск (12 900 рублей + 2000 рублей), Уфа (13 100 + 2200 рублей), Ульяновск (13 800 + 2600 рублей), Саратов (14 200 + 2300 рублей) и Киров (14 700 + 2400 рублей).

Топ наиболее доступных стран традиционно возглавляет Белоруссия: в октябре улететь из России в соседнюю республику и вернуться обратно можно в среднем за 16 000 рублей, а номер в трехзвездочном отеле стоит около 5100 рублей в сутки. Отдых в Армении, которая идет в списке следом, потребует уже более внушительного бюджета: перелет обойдется в 25 100 рублей, отель — в 2100 рублей в сутки. Абхазия еще дороже: 25 300 рублей за авиабилет и 3800 рублей за отель.

Кроме того, в топ-10 вошли Азербайджан (перелет из России и обратно стоит порядка 29 000 рублей, номер в гостинице — 2000 рублей в сутки), Киргизия (31 400 + 2000 рублей), Грузия (32 700 + 1500 рублей), Казахстан (35 500 + 2300 рублей), Узбекистан (35 900 + 2400 рублей), Турция (40 200 + 4300 рублей) и ОАЭ (43 900 + 6700 рублей).

Ранее россияне рассказали, как планируют туристические поездки.

