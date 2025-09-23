Сотрудники крупных компаний обращаются к нейросетям втрое чаще других

По данным сервиса для управления бизнесом Битрикс24, в 2025 году AI-ассистентами чаще всего пользуются представители крупных компаний. В среднем сотрудники таких организаций обращаются к нейросетям втрое чаще, чем представители малого и среднего бизнеса.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Среди наиболее популярных сценариев — чат для написания текстов, консультаций и генерации идей. На втором месте — обработка звонков и расшифровка разговора.

Также популярностью пользуется и речевая аналитика с AI. Такой инструмент анализирует разговоры менеджеров с клиентами на соответствие скрипту и подсказывает, что можно улучшить.

«За последний год крупный бизнес укрепил позиции лидера в использовании нейросетей. Расширяется количество пользовательских сценариев, что открывает новые возможности для оптимизации рутинных процессов. Этим активно пользуются сотрудники крупных компаний, где этот вопрос стоит наиболее остро», — рассказал Александр Вартанян, директор по маркетингу Битрикс24.

