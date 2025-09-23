На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске локализовали пожар в зоопарке

МЧС: при пожаре в Новосибирском зоопарке спасли быка и верблюда
При пожаре в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило спасли быка и верблюда. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Площадь возгорания составила 180 кв. м. Оно уже локализовано. По данным МЧС, пожар распространился на два вольера. Сейчас угрозы распространения огня нет.

«Продолжается разборка и проливка конструкций. По оперативной информации, помимо быка и верблюда, спасены еще три козы», — добавили в ведомстве.

Прокуратурой Заельцовского района Новосибирска и Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура организовали проверку по факту возникновения пожара. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности администрацией зоопарка и лиц, отвечающих за его эксплуатацию.

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило — это один из крупнейших зоопарков в России. Он расположен на территории 65 га. В нем живут свыше 11 тыс. животных, в том числе белые медведи и редкие представители кошачьих.

Ранее в Дагестане нашли пропавших пастухов.

