В Дагестане нашли пропавших пастухов

В Дагестане нашли пастухов, которые пропали во время перегона овец в Лакском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале республиканского управления МЧС России.

«Пастухов нашли, все живы и здоровы», — говорится в сообщении.

Шесть пастухов пропали во время перегона 2 тысяч овец из села Бурщи в горную местность. С 19 сентября они перестали выходить на связь. К поисково-спасательным работам привлекли специалисты Дагестанского поисково-спасательного отряда МЧС России, а также вертолет Ми-8.

Накануне в МЧС Карачаево-Черкесии сообщили о пропаже группы туристов в поселке Загедан Урупского района. По предварительной информации, трое мужчин на мотоциклах уехали кататься в район озера Кратерное и не вернулись. Спасатели 21 сентября обследовали окрестности озера, но никого найти не удалось. Утром 22 сентября поиски возобновили.

Ранее в Дагестане туристка и ее пятилетний сын пропали во время прогулки на сапборде