Инвалида избили за кражу полового органа у прохожего с помощью заговоренной купюры

В Нигерии инвалида избили за кражу полового органа
Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

В Нигерии инвалида обвинили в краже полового органа у случайного прохожего. Об этом сообщает The Punch.

Инцидент произошел в одном из городов штата Лагос. Местный житель стал кричать, что поднял потерянную инвалидом купюру, после чего сразу лишился полового органа.

Это привлекло толпу людей, которые избили мужчину с ограниченными возможностями. Во время нападения сам пострадавший якобы признался в содеянном и пообещал вернуть «похищенное», если его отпустят. Он также утверждал, что намеренно использовал амулеты, чтобы с помощью банкноты украсть орган мужчины.

По словам одного из очевидцев, в ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов.

«После того, как они ушли, я узнал, что мужчина сказал, что его мужская сила восстановлена, и что полиция помогла им уладить этот вопрос», – сообщил мужчина.

По данным издания, это не первый подобный случай. В январе местный житель обвинил полицейских, которые осматривали его, в краже полового органа.

Ранее сельчанин домогался пассажирки метро в Москве и показал полицейским половой орган.

