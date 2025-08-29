Сельчанин домогался пассажирки метро в Москве и показал полицейским половой орган

В Москве сельчанин домогался женщины в метро и показал полицейским половой орган

В Москве мужчина домогался пассажирки в метро и оголился перед полицейскими. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 21 августа в переходе станции метро «Комсомольская». 45-летний мужчина из дагестанского села Гертма потрогал за правую ягодицу пассажирку. После обращения пострадавшей в правоохранительные органы злоумышленника задержали. Однако это не остановило нарушителя — в комнате полиции он продемонстрировал стражам порядка половой орган.

Суд учел, что ранее мужчину судили за кражу и штрафовали за нецензурную брань в общественных местах. Россиянина арестовали на десять суток по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. В суде он заявил, что ничего не помнит из-за алкогольного опьянения.

Ранее мужчина показал студентке половой орган в петербургском метро.