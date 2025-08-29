На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сельчанин домогался пассажирки метро в Москве и показал полицейским половой орган

В Москве сельчанин домогался женщины в метро и показал полицейским половой орган
close
РИА Новости

В Москве мужчина домогался пассажирки в метро и оголился перед полицейскими. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 21 августа в переходе станции метро «Комсомольская». 45-летний мужчина из дагестанского села Гертма потрогал за правую ягодицу пассажирку. После обращения пострадавшей в правоохранительные органы злоумышленника задержали. Однако это не остановило нарушителя — в комнате полиции он продемонстрировал стражам порядка половой орган.

Суд учел, что ранее мужчину судили за кражу и штрафовали за нецензурную брань в общественных местах. Россиянина арестовали на десять суток по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. В суде он заявил, что ничего не помнит из-за алкогольного опьянения.

Ранее мужчина показал студентке половой орган в петербургском метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами