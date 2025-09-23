Пенсионер избил женщину, попытавшуюся помочь ему перейти дорогу

В Китае пожилой мужчина избил женщину, которая пыталась помочь ему безопасно перейти оживленную дорогу, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, пожилой мужчина с двумя тяжелыми сумками пытался перейти дорогу в неположенном месте. Водители не уступали ему дорогу, создавая опасную ситуацию. Очевидица попыталась помочь ему, но в ответ получила удар по лицу.

Удар был такой силы, что у нее слетели очки. Шокированная женщина вернулась в свой автомобиль, после чего сообщила о случившемся в полицию. Правоохранители разыскали пенсионера и потребовали от него извинений. В сети развернулась активная дискуссия: большинство пользователей осуждают действия пожилого человека, однако некоторые предположили, что он мог испугаться внезапного приближения незнакомки.

