Китайские пенсионеры рассказали о «продлевающих жизнь» увлечениях

Китайские пенсионеры рассказали, чем они занимаются, чтобы продлить себе жизнь, пишет South China Morning Post. В списке занятий есть ходьба по гальке и даже ползание в стиле крокодила.

В Китае пожилые люди, стремясь к долголетию и здоровью, осваивают необычные методы тренировок, которые привлекают внимание как местных жителей, так и международных СМИ. Например, в провинциях Цзянсу и Хунань десятки, а иногда и сотни пенсионеров собираются вместе, чтобы ползать по земле, имитируя движения крокодилов. Участники надевают одинаковую форму и скандируют ритмичные лозунги. Многие утверждают, что такая практика помогает облегчить боли, связанные с грыжей межпозвоночного диска. Однако врачи предупреждают, что людям с проблемами плеч, ног, диабетом, гипертонией или сердечными заболеваниями следует избегать таких упражнений.

В парках по всему Китаю можно также увидеть, как пожилые люди мягко ударяются телами о стволы деревьев. Они верят, что это улучшает кровообращение и стимулирует энергетические каналы организма, известные в традиционной китайской медицине как «цзинло». Люди также отмечают, что такая практика помогает снять стресс и тревогу. Но медики предостерегают, что подобные упражнения могут негативно сказаться на костях и суставах, особенно у людей с низкой плотностью костной ткани.

Еще одна экстремальная практика — подвешивание на деревьях с помощью веревок, закрепленных под подбородком. Некоторые участники раскачиваются из стороны в сторону, утверждая, что это помогает при проблемах с шейными позвонками.

Также в парках и жилых районах Китая часто можно встретить специальные дорожки, покрытые мелкими камнями. Пожилые люди ходят по ним босиком, веря, что это улучшает кровообращение и помогает при бессоннице, неврастении и расстройствах пищеварения. Правда, людям с проблемами суставов рекомендуется избегать такой активности, а специалисты советуют ограничивать сеансы 10 минутами для безопасности.

Ранее в Китае 71-летний пенсионер стал звездой легкой атлетики.