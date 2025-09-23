Вор пытался убежать от полиции через забор, за которым оказался полицейский участок

В Чехии вор попытался сбежать от полиции через забор, за которым был участок

В чешском городе Брно задержан мужчина, попытавшийся скрыться от правоохранителей. Преследуемый полицией за попытку кражи, он перепрыгнул через забор и оказался на территории полицейского участка, пишет местное издание Indnes.

По данным полиции, 32-летний злоумышленник проник в сад частного дома в районе Горни-Гершпице, где попытался открыть окно, разбив стекло. На место оперативно прибыл патруль, который выследил подозреваемого неподалеку. Когда полицейские попытались его задержать, мужчина отказался сдаваться и попытался скрыться, перебравшись через высокий забор.

Это решение стало для него роковым. Беглец не знал, что за забором располагалось здание полиции. При спуске он запутался в колючей проволоке, получив серьезные порезы. Медикам на месте пришлось оказать ему помощь. Теперь мужчине предъявлены обвинения в покушении на кражу и незаконном проникновении на чужую территорию.

Ранее заключенный попытался сбежать из тюрьмы, но застрял в стене.