Заключенный попытался сбежать из тюрьмы, но застрял в стене

Metro: бразилец застрял в стене, пытаясь сбежать из тюрьмы через самодельный тоннель

В Бразилии заключенный попытался сбежать из тюрьмы и застрял в отверстии, которое проделал в стене, пишет Metro.

Леандру да Силва, заключенный из бразильской тюрьмы Рио-Бранко, предпринял неудачную попытку побега, застряв в самодельном туннеле, который сам же рыл в течение двух дней. Используя всего лишь ручку от метлы и гвоздь, мужчина аккуратно просверлил бетонную стену, полагая, что отверстие достаточно велико для его побега.

Охранники заметили «подозрительное движение» в камере и пришли проверить происходящее. Они обнаружили заключенного, когда его верхняя часть тела свешивалась вниз, а торс был зажат в узком проеме. Для спасения осужденного были вызваны пожарные. Спасатели аккуратно высверлили бетон вокруг его туловища, чтобы освободить мужчину без травм.

«Мы провели тщательную работу и смогли успешно освободить его», — прокомментировали пожарные.

После спасения мужчине оказали первую помощь и вернули обратно в камеру. В настоящее время выясняется, как ему удалось получить инструменты для подготовки побега.

Ранее в США 10 человек сбежали из тюрьмы через туалет.