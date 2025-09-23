На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России могут заочно арестовать блогера Максима Каца

РИА: блогера Максима Каца могут заочно арестовать по делу об иноагентстве
true
true
true
close
Максим Кац/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следователь попросил суд избрать блогеру Максиму Кацу (признан в РФ иностранным агентом) меру пресечения в виде заочного ареста; мужчину обвиняют в уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

«Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Каца М.Е.», — говорится в сообщении.

Новое уголовное дело в отношении Каца возбудили в августе. По данным РИА Новости, поводом для него стало обращение, поступившее в Роскомнадзор от одного из членов признанной в России нежелательной организации «Депутаты мирной России», в которую также входит Кац.

Утверждается, что блогер предлагал сделать участников этой структуры анонимными — если они сами не выступят против. Однако такую инициативу не поддержали некоторые члены объединения. После этого, как утверждается, и было направлено заявление в надзорное ведомство.

В России Кац уже заочно приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии.

Ранее в Госдуме оценили идею создания реестра россиян, лайкающих иноагентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами