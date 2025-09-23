В России могут заочно арестовать блогера Максима Каца

РИА: блогера Максима Каца могут заочно арестовать по делу об иноагентстве

Следователь попросил суд избрать блогеру Максиму Кацу (признан в РФ иностранным агентом) меру пресечения в виде заочного ареста; мужчину обвиняют в уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

«Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Каца М.Е.», — говорится в сообщении.

Новое уголовное дело в отношении Каца возбудили в августе. По данным РИА Новости, поводом для него стало обращение, поступившее в Роскомнадзор от одного из членов признанной в России нежелательной организации «Депутаты мирной России», в которую также входит Кац.

Утверждается, что блогер предлагал сделать участников этой структуры анонимными — если они сами не выступят против. Однако такую инициативу не поддержали некоторые члены объединения. После этого, как утверждается, и было направлено заявление в надзорное ведомство.

В России Кац уже заочно приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии.

Ранее в Госдуме оценили идею создания реестра россиян, лайкающих иноагентов.