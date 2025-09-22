На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Попахивает тридцатыми»: в Госдуме оценили идею создания реестра россиян, лайкающих иноагентов

Депутат Свинцов назвал глупостью идею создать реестр лиц, лайкающих иноагентов
true
true
true
close
Shutterstock

Идея создать реестр россиян, ставящих лайки на посты иноагентов, «попахивает советским прошлым», когда люди писали ложные доносы. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«Я не поддерживаю такие инициативы, это уже попахивает реально советским нашим прошлым, когда многие увлекались написанием доносов, причем такое раннее советское прошлое — 30-е, конец 30-х, когда из-за этих лживых доносов многие пострадали. Потом через 5, 10, 15 лет этих людей реабилитировали, но в любом случае это колоссальный ущерб для государства. Я считаю, что никаких реестров вводить не надо», — сказал он.

По словам депутата, люди могут оценивать не только политические посты юмористов или певцов, признанных иноагентами, поэтому «скатываться в репрессивные годы» не нужно.

«Многие эти лайки ставят под какой-то фразой, вообще не зная, что эти люди являются иноагентами. У нас достаточно большое количество людей-иноагентов, некоторые юмористы, певцы, то есть где-то в социальных сетях кто-то кому-то поставил лайк, может быть, над какой-то фразой, вообще не касающейся какой-то политической позиции, а просто понравилась песня или стих какой-то. Это, мне кажется, абсолютнейшая глупость, и скатываться в те репрессивные годы, так сказать, становления советской власти, я считаю, нам ни в коем случае нельзя», — добавил он.

19 сентября депутат Госдумы Николай Новичков предложил создать в России реестр граждан, которые поддерживают иноагентов посещением их страниц и лайками в соцсетях. По его мнению, там должна появиться «система предупреждений», что человек посещает страницу иноагента или экстремиста, а если пользователь даже после это оставит лайк, его нужно наказать. Новичков подчеркнул, что данный реестр должен быть доступен правоохранительным и иным компетентным органам.

Ранее военного блогера Алехина, который собирал деньги на помощь российской армии, внесли в реестр иноагентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами