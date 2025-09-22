«Попахивает тридцатыми»: в Госдуме оценили идею создания реестра россиян, лайкающих иноагентов

Идея создать реестр россиян, ставящих лайки на посты иноагентов, «попахивает советским прошлым», когда люди писали ложные доносы. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«Я не поддерживаю такие инициативы, это уже попахивает реально советским нашим прошлым, когда многие увлекались написанием доносов, причем такое раннее советское прошлое — 30-е, конец 30-х, когда из-за этих лживых доносов многие пострадали. Потом через 5, 10, 15 лет этих людей реабилитировали, но в любом случае это колоссальный ущерб для государства. Я считаю, что никаких реестров вводить не надо», — сказал он.

По словам депутата, люди могут оценивать не только политические посты юмористов или певцов, признанных иноагентами, поэтому «скатываться в репрессивные годы» не нужно.

«Многие эти лайки ставят под какой-то фразой, вообще не зная, что эти люди являются иноагентами. У нас достаточно большое количество людей-иноагентов, некоторые юмористы, певцы, то есть где-то в социальных сетях кто-то кому-то поставил лайк, может быть, над какой-то фразой, вообще не касающейся какой-то политической позиции, а просто понравилась песня или стих какой-то. Это, мне кажется, абсолютнейшая глупость, и скатываться в те репрессивные годы, так сказать, становления советской власти, я считаю, нам ни в коем случае нельзя», — добавил он.

19 сентября депутат Госдумы Николай Новичков предложил создать в России реестр граждан, которые поддерживают иноагентов посещением их страниц и лайками в соцсетях. По его мнению, там должна появиться «система предупреждений», что человек посещает страницу иноагента или экстремиста, а если пользователь даже после это оставит лайк, его нужно наказать. Новичков подчеркнул, что данный реестр должен быть доступен правоохранительным и иным компетентным органам.

Ранее военного блогера Алехина, который собирал деньги на помощь российской армии, внесли в реестр иноагентов.