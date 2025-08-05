Следком подтвердил возбуждение дела в отношении блогера Максима Каца

Следственный комитет (СК) России подтвердил возбуждение уголовного дела против блогера Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«‎Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Подозреваемый включен в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

5 августа источник РИА Новости сообщил, что против Каца возбудили уголовное дело.

Как уточнил собеседник агентства, поводом для возбуждения дела стало обращение, поступившее в Роскомнадзор от одного из членов признанной в России нежелательной организации «Депутаты мирной России», в которую также входит Кац. По данным источника, блогер предлагал сделать участников этой структуры анонимными — если они сами не выступят против. Однако такую инициативу не поддержали некоторые члены объединения, включая бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ольгу Галкину. После этого, как утверждается, и было направлено заявление в надзорное ведомство.

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