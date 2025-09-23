На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водители похитили женщину, жестоко изнасиловали и бросили в кустах

В Индии трое водителей похитили женщину и изнасиловали
close
Depositphotos

В Индии трое водителей стали фигурантами разбирательств после изнасилования 32-летней женщины. Об этом сообщает Munsif News.

Инцидент произошел в городе Хайдарабад. По данным полиции, в момент встречи с одним из них, водителем легковой машины, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина заманил женщину к себе в машину, купил ей еще алкоголя и напал. Позже он высадил ее в месте, где два других водителя на арендованном автомобиле силой посадили пострадавшую в салон, там ее изнасиловали. Когда пассажирка стала сопротивляться, ее избили палками.

Вскоре мужчины поняли, что пострадавшая перестала дышать, поэтому бросили ее в кусты. Спустя два дня ее обнаружили местные жители, но спасти не смогли.

Молодых людей арестовали. В полиции сообщили, что первый похититель также принимал участие в групповом изнасиловании. Выяснилось, что все они уже привлекались к ответственности. Первый водитель четырежды попадался на кражах, второй – также крал, но в полицейских участках. Последнего судили за неосторожное вождение и нападение на полицейских.

Ранее в Индии братья мужчины насиловали его жену под предлогом ритуала против болезни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами