Водители похитили женщину, жестоко изнасиловали и бросили в кустах

В Индии трое водителей стали фигурантами разбирательств после изнасилования 32-летней женщины. Об этом сообщает Munsif News.

Инцидент произошел в городе Хайдарабад. По данным полиции, в момент встречи с одним из них, водителем легковой машины, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина заманил женщину к себе в машину, купил ей еще алкоголя и напал. Позже он высадил ее в месте, где два других водителя на арендованном автомобиле силой посадили пострадавшую в салон, там ее изнасиловали. Когда пассажирка стала сопротивляться, ее избили палками.

Вскоре мужчины поняли, что пострадавшая перестала дышать, поэтому бросили ее в кусты. Спустя два дня ее обнаружили местные жители, но спасти не смогли.

Молодых людей арестовали. В полиции сообщили, что первый похититель также принимал участие в групповом изнасиловании. Выяснилось, что все они уже привлекались к ответственности. Первый водитель четырежды попадался на кражах, второй – также крал, но в полицейских участках. Последнего судили за неосторожное вождение и нападение на полицейских.

Ранее в Индии братья мужчины насиловали его жену под предлогом ритуала против болезни.