Братья мужчины насиловали его жену под предлогом ритуала по излечению супруга от болезни

В Индии братья мужчины насиловали его жену под предлогом ритуала против болезни
Depositphotos

В Индии женщина подверглась изнасилованиям со стороны братьев своего мужа под предлогом ритуала по излечению супруга от болезни. Об этом сообщает Times of India.

Все случилось в период с января по май в доме недалеко от железнодорожного полотна в городе Дабре в штате Мадхья-Прадеш. Предварительно, двое братьев мужа женщины неоднократно проникали к ней в комнату ночью и насиловали ее, пока ее мужа не было дома — он подолгу отсутствовал из-за болезни. По словам пострадавшей, злоумышленники угрожали причинить вред ее малолетнему ребенку и вводили ее в заблуждение, утверждая, что это якобы поможет ее супругу поправиться.

Когда женщина рассказала об этом мужу, он не поверил ей и применил в ее отношении физическое насилие. После этого пострадавшая вернулась в дом своей матери.

Полиция возбудила дело о групповом изнасиловании и запугивании в отношении двух обвиняемых. Начаты оперативные мероприятия по их поиску и задержанию. Пострадавшей оказывается необходимая поддержка, расследование продолжается.

Ранее неизвестный проник в дом в Ленобласти и попытался изнасиловать хозяйку.

