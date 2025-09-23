На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей пригласили на гастрономический фестиваль на Манежной площади

В Москве пройдут кулинарные поединки шеф-поваров
Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Гастрономический фестиваль, посвященный лучшим традициям Москвы, пройдет на Манежной площади 27 и 28 сентября, сообщается на сайте mos.ru.

Посетители фестиваля смогут попробовать сезонные блюда столичных рестораторов, увидеть кулинарные поединки и выступления артистов.

На фестивале гостям представят легкие овощные закуски, мясные блюда на огне, выпечку, овощи и грибы на гриле и многое другое.

Также на фестивале уделят особое внимание сибирским угощениям и дичи, среди которых пряная жареная тыква, томленый кабан, курильский гребешок и другие.

Из напитков гостям предложат тыквенный латте, пряное какао, таежные чаи, морсы и лимонады.

В рамках фестивале также пройдет кулинарные поединки с участием шеф-поваров и студентов кулинарных колледжей, в которых участники будут готовить блюда на глазах у публики.

Посетителей также ждут выступления кавер-групп и известных столичных коллективов, среди которых дуэт Voice Lab, ансамбль Jazz Guitar Band и другие.

