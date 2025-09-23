На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские подростки забрались в убежище предприятия и украли противогазы

В Уфе подростки забрались в убежище и украли противогазы
true
true
true
close
МВД России

В Уфе подростки проникли в бомбоубежище одного из предприятий и похитили противогазы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Башкортостан.

В полицию обратились с заявлением сотрудники организации, оценив ущерб в 80 тысяч рублей.

Как установили правоохранители, несколько 15-летних подростков познакомились в мессенджере и договорились вместе пробраться на закрытую территорию.

«Они срезали оградительную проволоку и проникли на территорию организации. В дальнейшем при помощи инструментов открыли двери. Происходящее фиксировали на фото и видео для размещения в социальной сети. Обнаружив ящики с имуществом, подростки забрали с собой противогазы, пакеты с жилетами, касками и медицинские аптечки», — рассказали в ведомстве.

Нарушителей разыскали и задержали. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. На их родителей составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в Дагестане подростки украли из ящика для пожертвований 300 тысяч рублей.

