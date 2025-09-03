На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дагестанские подростки месяцами воровали деньги из ящика для пожертвований в мечети

В Дагестане подростки украли из ящика для пожертвований 300 тысяч рублей
close
Depositphotos

В Дагестане двух подростков уличили в краже 300 тыс. рублей из ящика для пожертвований. Об этом сообщает МВД республики.

Полиция установила, что к кражам из мечети в селе Какашура причастны двое подростков. Они воровали деньги из ящика для пожертвований с апреля 2024 года по июль 2025 года и украли 300 тыс. рублей.

Оказалось, что для первой кражи они купили двусторонний скотч и с помощью него достали из железного ящика несколько тысяч. Молодые люди неоднократно проделывали тоже самое и тратили украденные наличные на различные покупки.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее продавец заставил детей умываться зеленкой за кражу мандаринов из ларька.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами