Дагестанские подростки месяцами воровали деньги из ящика для пожертвований в мечети

В Дагестане подростки украли из ящика для пожертвований 300 тысяч рублей

В Дагестане двух подростков уличили в краже 300 тыс. рублей из ящика для пожертвований. Об этом сообщает МВД республики.

Полиция установила, что к кражам из мечети в селе Какашура причастны двое подростков. Они воровали деньги из ящика для пожертвований с апреля 2024 года по июль 2025 года и украли 300 тыс. рублей.

Оказалось, что для первой кражи они купили двусторонний скотч и с помощью него достали из железного ящика несколько тысяч. Молодые люди неоднократно проделывали тоже самое и тратили украденные наличные на различные покупки.

Возбуждено уголовное дело.

