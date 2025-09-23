На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Татнефть» почти на 2% снизила добычу нефти в первом полугодии 2025 года

Компания «Татнефть» на 1,8% снизила добычу нефти в первом полугодии 2025 года
Shutterstock

ПАО «Татнефть» в первом полугодии 2025 года продемонстрировало смешанные операционные результаты. Согласно отчету компании, который приводит «БИЗНЕС Online», добыча нефти составила 13,42 млн тонн, что на 1,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В то же время добыча газа увеличилась на 2,3%, достигнув 440 млн кубометров.

Что касается сферы переработки, производство нефтепродуктов выросло на 4% до 8,8 млн тонн, а выпуск газопродуктов увеличился на 0,4%, составив 475 тысяч тонн.

Издание напоминает, что «Татнефть» по итогам первого полугодия 2025-го снизила свой финансовый результат: чистая прибыль компании, причитающаяся акционерам, составила 58 млрд рублей против 151 млрд рублей прибыли годом ранее — показатель снизился в 2,6 раза.

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российская компания «Транснефть» предупредила производителей, что им, возможно, придется сократить добычу после атак украинских беспилотников на экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее Новак рассказал, как рост мировой экономики повлияет на добычу нефти.

