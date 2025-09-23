В детсадах Коми произошла вспышка сальмонеллеза

В детсадах Усть-Куломского района Коми произошла вспышка сальмонеллеза. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Успевшие заболеть дети и сотрудники проходят лечение — в больнице и амбулаторно, их жизни вне опасности.

В результате проверок в образовательных учреждениях в Усть-Куломе, Кебанъеле, Озъяге и других населенных пунктах обнаружили зараженную продукцию производителя «Благояр». После инспекции в этом муниципалитете были временно закрыты начальные школы и детсады. В Усть-Куломе ученики 5-11 классов продолжают учебу, поскольку они не питались в школьной столовой из-за ремонта.

До этого доктор биологических наук, заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева рассказала, что мытье яиц перед приготовлением является реальной мерой профилактики сальмонеллеза. Она напомнила, что скорлупа яйца пористая, и при длительном хранении или при наличии микротрещин бактерии могут проникать внутрь.

Ранее все школы Сыктывкара закрыли на карантин почти на неделю.