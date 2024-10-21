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Все школы Сыктывкара закроют на карантин почти на неделю

«Комиинформ»: все школы Сыктывкара закроют на карантин до 26 октября

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Pixabay

Глава Сыктывкара Владимир Голдин распорядился приостановить образовательный процесс в школах столицы Коми. Об этом сообщило агентство «Комиинформ».

В документе, который подписал Голдин, указано, что меры вводятся в общеобразовательных организациях и организациях допобразования.

Учреждениям физкультуры и спорта, музыкальным, культурно-массовым организациям также рекомендуют с 22 по 26 октября приостановить работу с детьми.

До этого «Известия» писали, что минимум в 16 регионах России зарегистрировали всплеск заболеваемости пневмонией. В частности, заболеваемость выросла в Ленинградской, Псковской, Вологодской, Костромской, Омской и Томской областях, в Камчатском и Алтайском краях, в Удмуртии и Коми. В большинстве случаев фиксируют пневмонию инфекционного происхождения. Болеют как взрослые, так и дети, отметило издание.

За несколько дней до этого сообщалось, что в Томске девять школ ушли на карантин из-за случаев пневмонии среди детей. Региональный Роспотребнадзор передавал, что показатель роста заболеваемости пневмонией в области превышает общероссийские цифры в три раза.

Ранее в Кемерово школьников массово перевели на дистант из-за высокой заболеваемости.

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